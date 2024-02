Til E24 sier vår Statsminister vedrørende økonomien: At det er jo nå i nærheten av vendepunktet at det er tøffest for folk. Det er nå renten biter.

Vår Finansminister sier og i E24 vedrørende formuesskatten: Verdien av et samfunn uten for store forskjeller den er helt enorm. Vi ønsker at folk i Norge skal bli rikere , ikke bare de få, men de mange.

Lenge har jeg forstått at det må finnes en politikerboble i Oslo hvor man klør hverandre på ryggen, og er fornøyd med sin egen fortreffelighet og gode politikk. Men etter å ha lest hva både statsminister og finansminister sier så må en lure på hvor de har vært det siste året. Har de ikke fått med seg matkøene. Har de ikke fått med seg at folk sliter med å betale strømmen sin, inkassosaker øker folk sliter virkelig ,og har gjort det lenge. Så greier man å si at det er nå det er tøffest for folk.

At verdien av et samfunn uten for store forskjeller er helt enorm? Dette sier vår statsminister og finansminister etter å ha ført en politikk som har ført til forskjeller mellom folk som man skal langt tilbake for å finne.

Ja, av og til når man leser hva som blir sagt av våre toppolitikere så må man klype seg selv hardt, for å være sikker på at man ikke drømmer!