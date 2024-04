Det er bystyret som er skoleeiere, og når skolene har så mye vold, må skoleeiere ta en vurdering på hva de gjør feil. Jeg har selv en liten sønn, og vi har allerede begynt å vurdere privat skole. Selv om det er dyrere, og man må prioritere annerledes, så sliter jeg med å se andre alternativ. Hvis vi har mulighet til å sende han på en trygg og bra kristen grunnskole med flere lærere og mindre vold, så er det det beste. Jeg vil ikke sende mitt eget barn på en skole der volden er ute av kontroll.

Mange skoler i Kristiansand er farlige for unge elever. Mobbing, utrygghet og vold er ikke tre faktorer som styrker den psykiske og fysiske helsen. En privat eller ideell skole der han er trygg, vil være et godt grunnlag for å nå andre mål. Jeg mener at alle som blir født i dag bør trene regelmessig, både styrke og cardio. De bør delta i ulike aktiviteter til de finner noe de liker og mestrer. Jeg ser at mange av dagens ungdom er utrente, overvektige, og er ofte syke, både psykisk og fysisk. Jeg vil sende min sønn til en skole der det er minimalt med mobbing, men jeg vil stille krav, lære han ansvar, og ikke la han bli pingle som ikke trener eller spiser usunt. Slike skoler kan være kostbare, men jeg tror det kan være nødvendig. Volden i skolen er ute av kontroll, elever blir slått og sparket, de utvikler psykiske utfordringer og kan få skader som følger de resten av livet.

Innlegget er forkortet. Red.