Forleden møtte jeg opp kl 09.00 på Kristiansands skattekontor, jeg hadde ingen time. Jeg hadde problemer med å forstå hvordan min selvangivelse var blitt behandlet. Damen bak disken forklarte at jeg hadde gjort en feil ved at jeg hadde godtatt min forhåndsutfylte selvangivelse, hun gav meg instruks om hvordan jeg kunne rette det opp på min pc. Hvis jeg fikk problemer med dette kunne jeg komme ned dagen etter, og ta med meg kodebrikken, skulle de hjelpe meg der og da. Jeg forsøkte å følge instruksen, men jeg det gikk ikke.

Så jeg møtte opp dagen etter, (som i går), med kodebrikke og papirer. Da ble jeg møtt av en ny representant fra Skattekontoret. Jeg forklarte situasjonen, men nei, jeg måtte bestille time.

Damen bak meg var ute i samme ærend som meg. Hun ble meget sint, som meg, og ga uttrykk for at slikt kunne et offentlig kontor ikke være bekjent av.

Det å ringe 8008000 er et lotteri.

Jeg er nesten sikker på at det er andre som har opplevd samme situasjon.