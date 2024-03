Kristiansand havn har i media opplyst at den på det nåværende tidspunkt har problemer med å love en ny aktør plass i havnen. Dette skyldes blant annet utbyggingen av Gartnerløkka, som vil ta areal av ferjeterminalen og økt seilingsfrekvens for Fjordline sine ferjer til Hirtshals.

Forbindelsen som Holland Norway Lines opererte fra våren 2022, ble veldig fort et populært tilbud, spesielt for reisende fra kontinentet til Norge. Dette ga store ringvirkninger i hele Agder, og reiselivsnæringen på Sørlandet ønsker derfor at det kommer på plass en forbindelse som erstatter ruten så fort som mulig.

Kristiansand Senterparti mener at: