Vi mener at fastlegene skal utøve sin fastlegejobb til beste for pasienter og sin egen arbeidssituasjon. Og at kommunale (deltids)stillinger skal utøves av andre.

«I motsetning til Kristiansand har Søgne hele tiden klart å rekruttere fastleger og samfunnsmedisinere. Det hele har å gjøre med tilretteleggelse av arbeidsoppgaver, arbeidsforhold, lønn, oppvekstmiljø og en lang rekke andre faktorer», ifgl pensjonert distriktslege, kommunelege, kommuneoverlege, leder av helsetjenesten og fastlege i Søgne i 40 år, Frank R Andersen.

Et fulltallig nei til Søgne-miljø problematiserer, forhåndskonkluderer, harselerer og latterliggjør forslaget vårt, som enkelt sagt er helt likt det fastlegene selv ønsker – å jobbe med sine pasienter, og kun det.

Dette vil Søgne som «ny» kommune fra 01.01.26 ha alle forutsetninger til å tilpasse, slik vi selv ønsker at primærhelsetjenesten skal være.

I den forbindelse må vi minne om hva Statsforvalter konkluderte med i sitt Kunnskapsgrunnlag :

"Både en ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner, på ubestemt tid framover». Og videre: «Vi har tidligere i kunnskapsgrunnlaget konkludert med at Søgne og Songdalen ikke var spesielt små i folketall sammenlignet med størrelsen på andre kommuner i Agder og landet for øvrig, og at begge var veldrevne med god økonomisk kontroll". Tallene i bunnlinja til en helt ny kommune med god økonomisk kontroll vil selvfølgelig få betydning for primærhelsetjenesten.

Er virkelig denne fremstillingen så vanskelig for Nei til Søgne å forholde seg til? Forslaget vil riktignok koste noen kroner, men sammenliknet med f. eks. Kristiansands sum til bare renteutgifter på egen gjeld i 2024 (897 millioner kroner) vil det utgjøre småpenger.

Så er spørsmålet: Hva vil Søgnefolk være med på å betale i fremtiden? Skal vi bygge opp vår egen kommune slik vi ønsker den skal være for våre etterkommere, eller skal vi være med på å finansiere gjeld, etterslep av nødvendige investeringer innen skole, helse og omsorg i en kommune der Søgne vil forbli en betalende bydel?