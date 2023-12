Ifølge undersøkelser de siste årene er det stadig flere nordmenn som ønsker forbud mot privat fyrverkeri. En undersøkelse utført av fagorganisasjonen NITO før nyttårsaften 2022, viste at 65 prosent av de spurte ønsker et forbud. Jeg er en av de som ønsker meg et forbud.

Så kan vi ramse opp alle argumentene mot, for de er mange.

Dyrevelferden er en stor bekymring. Ikke bare skremmer og skader det dyr, men også mennesker. Fyrverkeri assosierer mange med krig. Vi kan tenke oss til hvordan det er å bli utsatt for lyd og lys fra eksplosjoner, som framkaller vonde minner. Det er eksplosiver som gir økt brannfare. Det er hvert år personskader av ulik alvorlighetsgrad på fingre, ansikt, hørsel, øyne eller andre kroppsdeler.

Foto: Jacob J. Buchard

Det er ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 64 personer som har fått øyeskader de siste fem årene etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Det er også mange som bruker det når de er beruset, som er en dårlig kombinasjon. Med andre ord: mye uforsvarlig bruk. Ikke minst så er det en forurensning og forsøpling. Bare for å nevne noe.

Fyrverkeri har så mange negative ulemper med seg bare for at noen skal ha det litt festlig i et par minutter. For meg er det ganske enkelt å la være, når man tenker over konsekvensene. Vi har ikke behov for privatbruk eller at kommunene bruker millioner på noe som bare går opp i røyk. Uansett hvor fint det er å se på. For det er det jo. Men når vi vet skadeomfanget det kan ha på både dyr, mennesker og miljø, da bør det være enkelt å si ja til en hensynsfull feiring uten fyrverkeri.

Det finnes andre måter å markere at vi går inn i et nytt år. Det er på tide å begynne tenke nytt!