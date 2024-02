Nei, nå må folk våkne opp og ikke bare stå med luen i hånden og nikke og si det er greit.

Nå må vi ta lærdom av bøndene i Europa og vise hva vi mener. Vi har nok av penger her på berget. Men å sende milliarder ut av landet kan vi. Nei, få inn nye folk til å styre dette landet. Gjør som andre land som har mye oljepenger, bruk det her hjemme. Og slutt å sende milliarder her og der.