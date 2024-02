Sjelden har jeg vært så fokusert på å se rett frem og holde øynene på veien som når jeg kjører denne strekningen. Jeg har ikke lyst til å se til siden, jeg har ikke lyst til å ta inn hvor mye natur som har blitt ødelagt for at vi skal kunne kjøre i 110 kilometer i timen. En betraktning som har slått meg, er hvor få biler som faktisk er på veien. Jeg har tenkt at jeg kanskje har kjørt på feil tidspunkt, eller veien bare oppleves som mindre trafikkert på grunn av størrelsen. Nå viser det seg at det faktisk er for få biler som kjører denne strekningen – hele 4500 færre biler daglig enn det som var beregnet. Så få biler at bomprisene har økt med 30 prosent!

Jeg mener at å øke prisene på bommene på denne strekningen er uheldig. Veien er allerede kostbar å kjøre på, men den er tryggere enn den gamle E39. Realiteten er at med enda høyere priser vil flere bli nødt til å vende tilbake til den gamle veien. Vi har ødelagt store naturområder for å bygge denne veien, og det bør ikke være forgjeves.

Dette leserinnlegget handler imidlertid ikke om bompengeprisen, men om hva den økte bompengeprisen er et symptom på: Den nye E39 er overdimensjonert! Samtidig som det viser seg at det kjører omtrent 30 prosent færre biler enn beregnet.

Tirsdag reiste en allianse av ordførere og næringslivsrepresentanter fra Agder og Rogaland til Oslo for å kreve en firefeltsvei med 110 kilometer i timen mellom Mandal og Ålgård. Er ikke 4500 biler mindre en beregnet et klart bevis på at det ikke er behov for en firefeltsvei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen? Når vi ikke når måltallene mellom de to godt befolkede byene Kristiansand og Mandal, hvordan skal vi klare det på mindre befolkede strekninger? Skal vi fortsette å ødelegge enorme mengder natur for å bygge flere veier som vi ikke har råd til å kjøre på?

Svaret i mine øyne er et klart og rungende nei! Flere strekninger av E39 må forbedres, men ikke med en firefeltsvei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Der det er mulig, bør vi bruke eksisterende veistrekninger, se på to- og trefeltsveier, og ikke minst redusere fartsgrensen på eventuelle firefeltsveier, slik at vi kan begrense omfanget av naturødeleggelse.