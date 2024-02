Det massive angrepet på Ukraina var brutalt og minner om scener vi ikke har opplevd siden andre verdenskrig.

I en tidligere og utmerket kronikk publisert av Peter Englund konkluderer han at Putins invasjon av Ukraina er det største strategiske feilgrep en stormaktsleder har gjort siden Adolf Hitler erklærte krig mot USA i 1941.

««De skaper en ørken og kaller det fred.» Ordene tilhører den romerske historikeren Tacitus og beskriver situasjonen etter den romerske invasjonshærens seire i det vi nå kaller Skottland i 80-årene e.Kr. Er det dette som nå venter Ukraina? Å bli underkuet gjennom ødeleggelse,» spør Englund.

Han påminner oss beleiringen av Kabul med kilometer etter kilometer med ruiner. «Og det var stille, tomt og livløst – som i en ørken,» skriver han.

Verden har sett mange slike totalt ødelagte steder: Groznyj, Raqqa, Dresden, en delt Berlin med en «ørken» i Øst-Berlin fra siste verdenskrig som jeg selv opplevde som besøkende student i 1950-årene.

Frankrike førte Vietnam ut i katastrofen ved Dien Bien Phu i 1950-årene. Fiaskoene i Grisebukta, Vietnam, Afghanistan, Irak og andre var et resultat av stormaktenes feilgrep.

Russlands 10 år lange mislykkete invasjon av Afghanistan startet i 1979 og resulterte i tusenvis av drepte russiske soldater og mer enn 1 million drepte afghanere, før Taliban tvang Russland på retrett.

Det samme skjedde nylig med amerikanerne i Afghanistan som overraskende trakk seg ut etter en langvarig og kostbar krig både menneskelig og økonomisk.

Hitlers beslutninger var også dømt til å mislykkes og han tapte krigen.

Putin har også tatt feil. Han undervurderte Vestens respons med sanksjoner og milliarder i støtte til forsvar av Ukraina. Og ikke minst etablering av et sterkere NATO og med to nye NATO-medlemmer, Finland og nå nylig Sverige, som er blitt Vestens og indirekte ukrainsk styrke.

Nå i ettertid står det vel klart at Putins invasjon av Ukraina vil også bli en del av historien om en hel serie av feilaktige vurderinger og feilgrep av stormaktene!

Det finnes ikke en sjanse for at Putin kan vinne i lengden, da før det vil hele Vesten og et styrket NATO bli involvert. Slava UKRAINA.