Det er«Staten betaler».

Ja, vi skal ikke se bort fra at «staten» ved regjeringen Støre faktisk kommer opp med disse 400 millionene, eller hvor mye det nå blir. Men; det er i overkant frekt å framstille det som om disse pengene ikke er fellesskapets midler på samme måte som alle andre statlige penger er det!

Det er ikke slik at finansminister Vedum eller «staten» forøvrig har noen hemmelige konti de kan bruke til å betale for alle reverseringene de har satt i gang. Pengene til å betale for dette kommer fra den samme statskassa som skal finansiere alt det andre staten betaler for. Eller rettere sagt; skulle ha betalt for dersom det hadde vært penger til det.

Jeg skal ikke engang begynne å ramse opp alle samfunnsområdene som trenger mer penger for å oppfylle våre forventninger til det offentlige tjenestetilbudet. Det er heller ikke mitt poeng. Mitt poeng er derimot at oppløsnings-forkjemperne legger for dagen en arrogant og lite opplyst tilnærming til offentlig pengebruk når de bare fnyser av regningen og viser til at «staten betaler».

Ludvig 14. skal ha sagt «staten, det er meg». De som vil ha Søgne tilbake sier nærmest «staten, det er i alle fall ikke oss». Men det er det. Det er vår stat, og våre penger. Og vi har mye annet vi kunne brukt 400 millioner på!