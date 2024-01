Men hvor samstemt internasjonalt er dette? Jeg vet at Arbeiderpartiet i Norge går inn for en slik løsning, ja de sørger over at «deres» Oslo avtale ikke ble en realitet.

Men har du spurt palestinerne om de er for en slik løsning? Og har du spurt Palestinakomiteen hva de mener om den saken?

Du viser til de ytterliggående israelske lederne og deres mening i denne saken. Og da bør du også spørre de ytterliggående palestinske lederne.

Hva mener Hamas om en tostatsløsning?

Du er godt kjent med Israels situasjon, både politisk og sikkerhetsmessig, og du vet at Israel ikke kan gå med på en tostatsløsning før palestinerne viser at de mener alvor med fredelig sameksistens og/eller naboskap.

Et minstekrav er at det må bli slutt på raketter fra Gaza, på terrorhandlinger fra Vestbredden og tuneller laget for å ramme sivile i Israel.

Det palestinske terrorangrepet mot Sør-Israel 7. oktober ødela den tilliten som var i ferd med å bli opparbeidet. Milevis med tunnelsystemer avdekket at Hamas ikke hadde som hovedmål å få til en tostatsløsning.

Bruk av skoler, sykehus og barnehager som utskytningssteder og lager for ammunisjon og personell, i dekke av at de var drevet av FN, forsterker inntrykket av hva de ytterliggående palestinere mener er akseptabel krigføring.

Jeg synes du skal spørre dem om de vil ha en tostatsløsning, med en jødisk stat som nabo.

De bor der, og deres mening burde fortelle deg mer enn «et samstemt internasjonalt samfunn».