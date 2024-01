Mange spør seg om det i det hele tatt er nødvendig få uker før det ordinære årsmøtet. Valgkomiteen ber om arbeidsro og tid til å komme med et godt forslag til styre på årsmøtet. Samtidig foreligger det altså et forslag på komplett interimsstyre fra noen medlemmer. Men trenger vi virkelig dette interimsstyret nå, vil ikke bare det hemme og forsinke de gode prosessene klubben nå er inne i?

Selv om noen mener det motsatte, så mener jeg vi har kompetente personer i dagens styre som evner å ta klubben videre, og ikke minst i vår situasjon nå, trenger vi både kontinuitet og nye ansikter. Jeg kjenner ikke alle som er foreslått som medlemmer av interimsstyret, men helt klart at her fins ressurser som kan være med å fornye og løfte klubben igjen. Men kjære dere som nå vil ha et interimsstyre i noen små uker, er ikke det fornuftigste at valgkomiteen får det signalet de ber om? Og at dagens styre får ro og tid til å forberede de dokumenter som skal legges fram på årsmøtet? Jeg mener jo bestemt ja.

Styret som nå stiller sine plasser til disposisjon har nå lagt fram en grundig dokumentasjon på hva som har skjedd i 2023, hvor vi står nå og veien videre. Det har også signalisert at samarbeid med den amerikanske grupperingen kan være eneste vei for å løse våre økonomiske problemer. Men styret legger heller ikke skjul på at kommunikasjonen med medlemmene siste året har vært for dårlig, og det kan vi vel alle slutte oss til? Så positivt at styret her legger seg flat.

Sveinung Hedding-Valvik har akseptert tilbudet om å bli permanent daglig leder. Det tror jeg vi alle skal være glade for, i dagens økonomiske situasjon og uten økonomisjef trenger vi en ressurs som Sveinung. Og Sveinung har altså takket ja før han vet hvilket styre han skal samarbeide med, det viser at hans primære målsetting er å bidra til at vi igjen blir en klubb å regne med både sportslig og med økonomisk kontroll!

Jeg vet at det i dagens styre fins ressurspersoner som vi så absolutt bør ha med videre, og det er jeg ikke i tvil om fins også i kandidatene til interimsstyret. Og derfor er det så viktig at valgkomiteen nå jobber fram et forslag til nytt styre som vi alle kan enes om.

For er det noe vi må unngå nå, så er det at omverdenen igjen opplever at vi er en splittet klubb. Og det kan godt være at det ordinære årsmøtet ender opp med at det foreslåtte interimsstyret blir det endelige, og da må vi alle samle oss om det og jobbe sammen med dem til beste for klubben og hele fotballen på Agder.

Så avslutningsvis til deltakerne på det ekstraordinære årsmøtet: Bruk fornuft, gi valgkomiteen tid og vis at vi er en samlet klubb.

Lykke til med møtet.