Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, kritiserer Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for populisme når vi sier at vi ikke ønsker å bygge nye utenlandskabler til Danmark. Dette er en total skivebom. For det handler om å prioritere norske interesser.