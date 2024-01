Vi skal ikke fundere en kommune på unøyaktigheter. Men på den andre siden skal vi heller ikke få servert unøyaktigheter og spekulasjoner fra tilhengerne av stor-kommunen sin side. Og særlig ikke fra folk som profilerer seg på nøyaktighet.

Og det er ikke bare «opplevde» unøyaktigheter. Det har du jo på en ærlig måte innrømmet. Da får jeg stor respekt for deg. Og du har korrigert det jeg påpekte var feil. Også stor respekt.

Jada. Jeg fant ting av verdi, ryddig og ordentlig presentert. Og jeg tror det er lesere som har satt pris på opplistingen din av argumenter for å stemme for stor-kommunen.

Javisst. Jeg plukker selektivt. Jeg plukker tilhengere av stor-kommunen. Hele greia er jo ganske polarisert.

Så registrerer jeg at du og jeg er enige om i alle fall ett punkt: Vi er enige om at det er viktig å samarbeide i fortsettelsen, uavhengig av utfallet av avstemningen.

Herved er du invitert til at vi to setter oss ned og prater litt videre på det grunnlaget. Jeg synes det ville vært veldig ok å ta en prat med deg om både det ene og det andre. Muligens er vi enige om mye, og uenige om mye. Målet mitt med en sånn prat er blant annet å se om vi kan greie å skjønne hverandre litt bedre på de punktene vi tilsynelatende ikke skjønner hverandre. Hensikten min er ikke å vinne en debatt oss to imellom. Tror dette kan være en god idé for flere, muligens.

Invitasjon er herved sendt deg. Tidspunkt: Når avstemningen går mot slutten, før resultatet foreligger. Du finner telefonnummeret mitt. Vi kan gjerne møtes i Kvadraturen:)