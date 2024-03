Nå, mer enn noen gang, skal de siste dråper melkes ut av hjulkua, bilisten. Stat, fylke og kommune har besluttet at nå er det bom stopp. Kristiansand kommune har konstant tørst etter mer penger og har latt seg innbille at hjulkua kan melkes i det uendelige. I forhold til de firbente, som faktisk blir foret for å kunne melkes, gjør de nevnte det motsatte. Når skal melkebøndene Støre og Vedum forstå at det er en grense for hvor mye du kan dra ut av ei tørr kyr? Med eller uten hjul?