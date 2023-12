Takk til Jostein Andreassen for artige og lærerike innlegg i Fædrelandsvennen. Sist omtalte du mange språklige mysterier som for det meste handla om uttale. Men, som opprinnelig vegdøl og veldig lokalkjent, observerte jeg en feil som altfor mange går «i baret» på. Du skreiv «artikkelen om Oggevannet», og det er så feil som det kan bli. Vannet heter Ogge, og misforståelsen kan ha oppstått da de måtte ha et navn på stedet hvor jernbanestasjonen blei lagt. Der heter det Oggevatn. Det har i mange år vært populært å sykle rundt Ogge, og det er blitt meg fortalt at det er få i sykkelmiljøet som på grunn av en lokalkjent våger å si Oggevatn.