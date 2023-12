Dette er et overgrep overfor naturressursene våre og mot det norske folket. Dette påstår jeg med utgangspunktet i styresmaktenes storslåtte planer om opprettelse av vindmølleparker både til havs og på land. Et overgrep mot naturressursene med tanke på alt det vil innebære av naturrasering å sette opp, igangsette og drifte disse anleggene. I tillegg til habitatplyndring av historisk format kommer forurensningsaspektet: mikroplast fa vindmøllebladene, støy og konsekvensene for fuglelivet er noen eksempler.

Måten disse planene blir omtalt og drevet fram på er preget av en strengt gjennomført bortseleksjon av nærmest alle sider som har med de mange og enorme miljøbelastninger dette «grønne» prosjektet medfører i praksis. Fokuset i argumentasjonen for gjennomføring av disse bevisst ikke omtalte naturovergrepene, er at de bringer oss nærmere de nasjonale klimamål vedrørende hovedsakelig CO2-utslipp. Argumentasjonen er problematisk fordi den fordamper i sin egen sky av CO2-utslipp – fra bl.a. gruvedrift (gjenvinning av nødvendige mineraler), bygging av serviceveier, transport av vindmølleelementer over land og hav og alt tungt maskineri som skal til for å installere og drifte/vedlikeholde både møllene og deres tilhørende infrastruktur, for å nevne noe. Om ikke det var nok, så er det kommet mange nok ekspertuttalelser om at denne vindmøllemanien, varmt promotert som «det grønne skiftet», et slags miljøreddende foretak, er åpenbart ikke samfunnsøkonomisk bærekraftig.

Også derfor mener jeg at det våre styresmakter holder på med nå på energifronten er et grelt overgrep mot deg og meg, ja mot hele det norske folket – med unntak av de som tjener på det: de som selv er aktører i energibransjen og som går med rekordoverskudd og de som ellers sitter med betydelige eierandeler i disse selskapene (store deler av kommune Norge), pluss de som legger på prisen vi konsumenter betaler i form av ymse påslag og avgifter (staten). Det gir assosiasjoner med Catch 22: hvis kommunen taper økonomisk dersom de effektivt protesterer på å være med på dette, da taper de følgelig insentiv til å gjøre det. Da sitter vi vanlige borgere igjen med en dårlig teateropplevelse.

Det norske folket – både individer, familier og bedrifter – kjenner denne økonomiske pisken på kroppen, men overgrepet går også løs på den norske sjelen. Vi blir daglig utsatt for sublim løgn. Det er alt det som ikke sies, som ikke fokuseres på, som ikke får plass i avisspaltene og i nyhetssendingene, fortrengt av detaljerte utgreiinger og statusoppdateringer angående Ukraina-konflikten, Gazastripen, covid-varianter og vaksinasjonsoppfordringer, i tillegg til de mer fortreffelige avsporingene fra sportens og underholdningens verden med dens tilhørende sladderoppslag.

Dette er alvor. Ved neste korsvei, når vi alle skal ta stilling til hvem som skal styre landet – tenk ikke så mye på alt disse samfunnstoppene sier. De taler om det som er hensiktsmessig for dem å tale om og utelukker det som ikke er det. Grunn heller over alt det de ikke vil eller kan snakke om. Det «kompliserte», som f.eks. strømpris- sitasjonen. Mark Twain sa det slik en gang: det er enkelt å forklare ting rett fram og troverdig når man har til vane å snakke sant, men det blir straks komplisert når man må først filtrere gjennom alle løgnene som er talt forut.