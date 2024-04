Under krigen var det krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendig varer og krigsmateriell på verdens hav.

Med livet som innsats gav de sine liv for Norges selvstendighet. Men Northraship-fondet var det staten som stakk av med. Etter min mening - en skandale og forbrytelse som burde straffes.

Ja, derfor er krigsseilerne etter min mening norgeshistoriens største helter. Husk! At uten krigsseilerne hadde ikke nasjonen Norge vært den vi er i dag.

Jeg vil derfor alltid være krigsseilerene dypt takknemlige for friheten, livene og innsatsen de la ned for Norges fremtid, selvstendighet og frihet. Igjen tusen takk for innsatsen - som aldri må glemmes!