Og det er noe eget med barn. Når vi har et nyfødt barn i våre armer, skjer det noe med oss. Det er som om isen smelter og vi får kontakt med noe av det dypeste i oss selv. Det er noe av det samme som skjer med mange av oss når vi synger barndommens julesanger og hører juleevangeliet slik Lukas forteller det.

Den fremtidspessimisme som preger mange av oss i denne tiden med krig og økt fattigdom her hjemme skaper usikkerhet for fremtiden? Særlig i tunge tider må kirken være med på å tenne en motild. Uttrykket har som kjent med skogbrann å gjøre. Det er i disse desemberdager ikke mulig å lukke øynene for de destruktive kreftene.

En gammel indianer som representerte den sin kultur, ble spurt om hvor lenge hans kultur ville overleve. Han svarte følgende: «Så lenge et folk eller en kultur synger sine salmer og forteller sine historier – så vil dette folk og denne kultur leve videre.» Relevante ord å ta med seg i debatten om vår julefeiring.

Men det er viktig å vise toleranse overfor minoritetene. Vi lever i et flerkulturelt samfunn hvor ikke alle feirer den tradisjonelle jul. Dessuten er juletradisjonene i endring. Men det er viktig at det store flertallet av barn får synger våre kjære julesanger og lytte til den gamle fortellingen om Jesu fødsel!

Skal folkekirken gjøre døren høy og porten vid, bør den ta Ola Nordmanns religiøse søken på alvor. Den har mye å lære av folkereligiøsiteten som spiller på et stort register av tanker og følelser. Vi ikke bærer med oss gull, røkelse og myrra som de tre kongene fra østen, men i likhet med dem er vi sannhetssøkende og bærer med oss en lengsel og et håp om et liv som klarer skuffelser og nederlag. For de er det mange av for tiden, både ute og hjemme.

Kirkens oppgave er å tegne Guds ansikt for mennesker, også for oss som tviler og stiller spørsmål om hvilken betydning barnet fra Betlehem har. Den må gi oss lov til å være desemberreligiøse. For mange hører fortsatt julegudstjenesten med. Barndommens julegudstjeneste- og alle minnene er viktige for barn i alle aldre! Og siden barnet er det sentrale midt inni jula, kan vi ønske hverandre god jul med følgende hilsen: Til lykke med fødselen!