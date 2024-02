Når en forstandig Start-entusiast som Pål Tjøm sier at han lengter tilbake til Kristiansand stadion og at tomta har potensiale til så mye mer enn et trekkfullt tomt stadion, er det verdt å lytte til.

Som jeg skrev i artikkelen «Bør Sør Arena rives?» er trolig Kristiansand den kuleste byen i landet. Det er også min erfaring etter å ha bodd i mange andre byer i dette landet. Jeg glemte å nevne at vi i flere tiår har hatt landets beste boligpolitikk, noe som gjør at vi har en god og variert boligmasse til alle livsfaser, til fornuftige priser. Det har definitivt ikke Tromsø. Jeg glemte også å nevne at vi har Norges beste iskrem, et flott universitet og den fantastiske Bystranda som vi alle er så stolte av. Vi har i tillegg hatt flere kreative og dyktige kulturarbeidere som Terje Formoe (Sabeltann), Toffen Gunnufsen (Quartfestivalen) og Leif Fosselie (Palmesus), som sammen med andre kulturarbeidere har løftet denne byen til et turistmessig mekka andre byer bare kan drømme om.

For igjen å sammenligne fotballen med annen kultur. Bare på åpningskampen har Sør Arena vært fullsatt, mens den italienske operasangeren Andrea Bochelli, Helene Bøksle og Kristiansand symfoniorkester samlet nær 12.000 fra hele landsdelen på Bystranda. Dette viser at kulturinteressene er endret. Når noe så finkulturelt for «fiffen» som opera kommer til byen, trekker det mer folk enn fotballen.

Hvorfor er det da så mye å sutre over?

Det tror jeg er fordi flere i denne byen ikke har forstått hvordan demokratiet fungerer, og får uforholdsmessig stor plass for å framføre sitt sutrende budskap. Også med beskyldninger om politisk ukultur og at vedtak fattes «i lukkede rom» uten at andre får innsyn i prosessen.

Vi må selvsagt gi våre politiske ledere og administrasjonen anledning til å legge planer og strategier uten at alle skal ha innsyn i det. Dette er helt vanlig i alle store bedrifter og organisasjoner, og i politikken ellers. Det viktigste er at beslutningene i ettertid er demokratiske. Dette har dessverre ikke alle forstått.

Fra denne byen kjenner jeg bare «ett lukket og dystert rom» det har vært grunn til å frykte. Det het «Sørlandsnyhetene», som uten redaktør og etiske retningslinjer åpnet for anonym mobbing og trakassering av enkeltpersoner og politikere som ikke var enige med dem som administrerte nettstedet, opprettet av skjulte bakmenn som finansierte og styrte det. Forrige valgperiode var derfor et mareritt, ikke bare for ordføreren og andre anstendig politikere, men også for befolkningen. Da fikk vi inn i bystyret ikke bare en, men et titalls såkalte «ombudsmenn», som stadig skiftet parti så velgerne aldri visste hva de sto for etter partibyttene. De hadde lite å bidra med utover «disiplinproblemene i bystyret» og kritikk av andre. De fleste ble heldigvis borte ved neste valg.

Selv om administrasjon og anstendige politikere måtte slite med disse «ombudsmennene» en hel valgperiode, viste valget at demokratiet er velfungerende. Selv om de hadde store ambisjoner om verv og store posisjoner, valgte innbyggerne dem borte fra bystyret. Denne politiske misnøyebølgen kunne selvsagt ikke vare. At ambisjonene var så store skyldes trolig at flere av dem manglet selvinnsikt og forståelse for hva innbyggerne ønsker og tåler av kritikk mot seriøse politikere som bare gjør sin plikt på vegne av oss innbyggere.

En beslutning politikere tar kan være rett eller feil. Der skiller ikke politikken seg fra det vanlige liv vi alle lever. Også for politikere må det være rom for feil. Det er byggingen av Sør Arena og kommunes rolle i beslutning og finansiering av denne, et godt eksempel på.

Men det må også være rom for anerkjennelse for dristige beslutninger som i ettertid viser seg å være riktige, tross kritikk og sterk motstand. Jeg mener Kilden med alle sine statlig finansierte arbeidsplasser og stoltheten den har skapt for byen, er et like godt eksempel på det motsatte av Sør Arena. Det samme vil trolig også skje med Kunstsilo.

Omkamper har aldri skapt ny og spennende politikk. Omkamper er først og fremst irriterende, og er lite nyskapende og framtidsrettet. Når demokratiske beslutninger blir møtt med nett-troll fra hemmelige og lukkede rom, skaper dette bare «tvil, kritikk, åndskamp, diskurs og ikke minst polarisering». Dette er en ukultur vi alle bør motarbeide hvis det igjen oppstår.

Når vi har valgt politikere i et demokratisk valg, må vi tåle at de bestemmer. Det er slik politikken fungere både her og andre steder. Politikere tar noen ganger beslutninger jeg ikke er enig i. Som de fleste andre i denne byen lever jeg godt med det, siden jeg bor i en så fantastisk by med så mange attraksjoner, kulturtilbud og gode kommunale tjenester. Med respekt å melde: Det var ikke «ombudsmennene» som i forrige valgperiode løftet oss mot nye høyder. Snarere tvert om!

Filosofen Bertrand Russell som fikk Nobelprisen i litteratur i 1950, formulert dette på en treffende måte:

«Problemet med verden i dag er at de dumme er så skråsikre på alt, og de kloke så fulle av tvil.»

Jeg synes vi har mange gode, kloke politikere som turnerer tro og tvil på en flott måte på vegne av oss alle. Og dessverre noen skråsikre som ikke helt har skjønt hvordan demokratiet fungerer når en beslutning er tatt. Det er heldigvis færre av dem i bystyret i denne valgperioden.