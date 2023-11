Det stemmer ikke at NorgesGruppens butikker har stoppet å tilby kontantuttak i sine matvarebutikker. Tvert imot tilbyr de fleste av våre butikker en utvidet service knyttet til kontantuttak og innskudd. NorgesGruppen inngikk i 2020 avtale med BankAxept om tjenesten "Kontanttjenester i butikk". (BankAxept eies av bankene i Norge og står bak den betalingsløsningen som brukes hver gang bankkortet benyttes for betaling).

Gjennom "Kontanttjenester i Butikk" kan de fleste kunder i Norge, ved å bruke bankkortet, foreta uttak opp til kr 10.000,- eller innskudd opp til kr 20.000,- til den bankkontoen som bankkortet er knyttet til. Tjenesten er tilgjengelig i alle våre Kiwi og Meny butikker samt de fleste Spar og enkelte Joker butikker (totalt ca 1.450 butikker).

De fleste bankene i Norge er med på denne løsningen bortsett fra enkelte mindre banker, bl.a. i Agder regionen som Spareskillingsbanken, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank og Lillesand Sparebank. Disse bankene har selv valgt å ivareta denne tjenesten direkte overfor til sine kunder, noe de står fritt til. De fleste øvrige bankene i Norge (97%) har derimot valgt å bli med i samarbeidet om å tilgjengeliggjøre kontanter på en bedre og sikrere måte gjennom «Kontanttjenester i butikk».

I dag blir nesten alle varekjøp i dagligvarebutikkene betalt med kort/mobil. Det er kun ca 3-4 % av varekjøpene som skjer med kontanter og andelen blir stadig mindre.

Dette medfører at det ikke alltid er gitt at butikker har nok kontanter tilgjengelig for uttak sammen med varekjøp da ingen butikker er forpliktet til å gi ut kontanter. Det er bankene som har det lovmessige kravet om tilgjengeliggjøring av kontanter overfor det norske folk. Dette gjelder derimot ikke for våre butikker som tilbyr "Kontanttjenester i butikk". Disse butikkene er forpliktet, gjennom avtalen med BankAxept, til å ha nok kontanter tilgjengelig til enhver tid.

Kunder av de få bankene som har valgt å stå utenfor samarbeidet gjennom BankAxept for å tilgjengeliggjøre kontanter på en bedre måte i Norge, får dessverre ikke tilgang til «Kontanttjenester i butikk». Det beklager vi.

Innlegget er forkortet. Red.