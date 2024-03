“Israel har siden krigshandlingene startet i oktober stanset det meste av helt nødvendige forsyninger til Gazas hardt pressede befolkning”.

Faktum er at siden krigen startet i oktober i fjor har totalt 16.093 lastebiler levert 297.360 tonn med mat, vann, medisiner og andre forsyninger til Gaza. Senest for to dager siden leverte 237 lastebiler totalt 4.660 tonn varer. Israel er derimot ikke ansvarlig for å distribuere ut disse forsyningene inne i Gaza.

Senest 1. mars stod 300 lastebiler på Gaza-siden av Kerem Shalom-grensestasjonen klar til å levere, men treghet på palestinsk side har ikke fått det ut til innbyggerne. Lederen i Agder SV bør kanskje heller kritisere FN og de andre hjelpeorganisasjonene som ikke effektivt nok klarer å distribuere nødhjelp som Israel allerede har kontrollert og godkjent.

Selv om det er to parter i denne konflikten, så er likevel alle Agder SVs krav til den norske regjeringen ensidig rettet mot Israel. Tilsvarende kritikk og krav rettet mot Hamas er totalt fraværende i debattinnlegget. Hamas kan avslutte sitt folks lidelser ved å slippe fri de israelske gislene og legge ned våpnene. Likevel velger Hamas å ofre sin egen sivilbefolkning i fortsatt kamp mot Israel.

Til tross for massiv internasjonal kritikk, så har Israel derfor ikke noe annet valg enn å fortsette operasjonen med å få fjernet Hamas.

Israels legendariske statsminister Golda Meir sa det slik:” Dersom vi har valget mellom å være døde og få medlidenhet eller å leve med et dårlig image, så foretrekker vi å leve med et dårlig image”.