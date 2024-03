Vår og høst er høysesong for ubetalte kredittkortregninger og høysesong for inkassosaker. Da henter sommerens og påsken moro oss inn. Folk må ta ansvar for å unngå betalingsanmerkninger. Ikke stikk hodet i sanden, ta ansvar.

Når påsken eller fellesferien starter, er det mye som frister. Reiser, restauranter, fornøyelsesparker og aktiviteter. Da forsvinner pengene fort ut fra konto. Mange har kvaler mot å få et krav mot seg, og lar regningsbunken ligge uåpnet. Vi ønsker at disse tar ansvar, for det er ikke farlig. Ring nummeret som står og be om utsettelse.

Vi ser at mange gaper over for mye når temperaturen blir høyere. Folk blir revet med i alt som er med ferietid, og ønsker at familien skal oppleve noe fint, som en reise til Syden. Så får de den turen slengt i ansiktet, og det begynner å balle på seg.

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i februar fra 160,5 til 161,0 milliarder. Sammenlignet med februar 2023 er økningen på 9,6 milliarder, viser nye tall fra Gjeldsregisteret.

Inkassogjelden er ikke bare et tall på et papir, det representerer en betydelig byrde for enkeltpersoner og familier.