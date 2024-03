Vi lever i en ny tid, og en Arbeiderparti-ledet regjering lytter til Kristiansand, og styrker istedet Forsvarets tilstedeværelse i vår landsdel.

Dette betyr arbeidsplasser, befalsutdanningen i forsvaret og gjenopprettelse av heimevernsdistriktet, som betyr en helt ny situasjon for Kjevik og landsdelen. Enda flere arbeidsplasser, betydelige oppgraderingsbehov og et avgjørende grep for vår forsvarsevne og trygghet i Norge. Ikke bare er det bra for byen og landsdelen, dette vil komme hele landet til gode. Regjeringen Støre trygger Norge gjennom denne styrkingen, vi skal oppfylle NATOs mål og stå sterkere sammen i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi står ovenfor i Europa og verden for øvrig.

All grunn til ros og heder for så viktige grep av regjeringen, og det er derfor helt uforståelig at politisk redaktør i Fædrelandsvennen velger å bruke nesten et helt innlegg på en glipp av en ansatt eller to i kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet. Det kan ikke være Fædrelandsvennen sin jobb å kritisere ansatte i departementet, men det er derimot medias ansvar å få frem det som er bra og det som er mindre bra i våre ulike institusjoner. Både lokalt og nasjonalt. Det er flaut å være vitne til når regionens største avis ikke evner å løfte dette opp på lederplass som den viktige nyheten det er. Kanskje er det mangelen på eksklusiv tilgang på nyheten om HV-07, vi er usikre. Det vi derimot er sikre på, er at nyheten om befalsskolen og HV-07 er utrolig viktige prioriteringer, som det er all grunn til å løfte hendene over hodet og juble for. Det gjør hvertfall vi.

Jannike Arnesen og Kenneth Mørk, Kristiansand Arbeiderparti