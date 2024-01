Det betyr at 16 langtids omsorgsplasser midlertidig skal legges ned i påvente av at nytt sykehjem skal stå ferdig.

Politikerne skylder på økonomien for dette vedtaket, og lytter ikke til blant annet rådet fra eldrerådet som fraråder en slik løsning. Det gjør vondt å lese slike konklusjoner! Det viser liten respekt for eldre, og hvor det må legges til grunn at dette angår mange som er i en sårbar livsfase med hensyn til større miljøforandringer!

I tillegg skal personalet ved Randesund omsorgssenter bytte arbeidsplass. Det kan bety at viktig kompetanse som gjelder beboernes særlige og individuelle behov forringes. For enkelte omsorgstrengende kan det være uheldig. Vi husker rapporten fra 2020 som viste at dødsårsaken til 1218 av de som døde på sykehjem døde av uttørring eller underernæring.

Bo trygt hjemme – betyr at beboeren skal føle seg trygg i sitt hjem enten man bor i eget hus, tilrettelagt bolig, heldøgns omsorgsbolig, helsehus eller annen boform. Det budskapet kan neppe ha nådd frem til de ansvarlige for vedtaket om nedstengningen av Randesund omsorgssenter? Hvordan ville de samme politikerne reagert om det var de som ble kastet ut av eget hjem mot sin vilje i to år?

Etter pasient og brukerrettighetsloven (§ 2-1a), og helse- og omsorgstjenesteloven, har en kommune en plikt til å sørge for å øyeblikkelig gi et forsvarlig og verdig omsorgstilbud til de som trenger det. Er denne plikten oppfylt gjennom det vedtaket som er truffet?

Generelt er det vel ingen som bidrar med større andel av sin personlige inntekt til kommunen enn nettopp de som er under offentlig omsorg? Det er slik at kommuner kan trekke inntil 85 prosent av all inntekt til beboere som bor på en offentlig institusjonsplass (også av eventuelle renteinntekter og utbytter). I tillegg betaler de moms på varer og enkelte tjenester på det de sitter igjen med av inntekt. I en slik setting er det bare trist å lese om vedtaket ved Randesund omsorgssenter.