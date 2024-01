På akt.no står det greit forklart dette med soner. De følger kommunegrensene. Altså er ordinære billetter rimeligere fra Søgne til Kristiansand, enn fra Vennesla til Kristiansand.

Ved en kommunedeling, hvis det skulle bli resultatet, så kan det selvsagt være at AKT ikke kommer til å respektere delingen. Men dere mener vel at alle skal respektere en eventuell deling? Og da blir det dyrere billetter.

Periodebillettene gjelder for hele Agder. Så der er prisene like i hele Agder.

Videregående skole er vanskeligere. La oss først være enige om at det fungerer bra i dag. For senere i livet, så skal halvparten av Søgnes yrkesaktive faktisk jobbe i Kristiansand. Være med venner, gå på fest, på kino, Kilden, Sommerbris, Palmesus. Veldig mange finner kjæreste i Kristiansand, blir gamle der, flytter dit. Selvfølgelig. Selvfølgelig er det riktig at de også skal få være med å bestemme hvordan Kristiansand skal utvikle seg. Selvfølgelig skal de kunne velge politikere til Kristiansand bystyre. Det er tross alt der det legges til rette for mye av fremtiden deres. Hvorfor vil du ta fra dem stemmeretten i Kristiansand?

Men tilbake til videregående. Ingen vet hva som skjer i fremtiden. Men vi vet hva vi har i dag. I dag er det politisk enighet om at elever fra Søgne kan velge skoler i byen. Hva fremtiden bringer vet vi ikke. Men vi vet at det finnes noen som ønsker å skape større avstand mellom Søgne og Kristiansand. Hvilke konsekvenser det får hvis det gjennomføres, det vet vi ikke. Jeg liker ikke usikkerhet. Jeg foretrekker å satse på det trygge. Det vi vet fungerer. Det gjelder for videregående skole, som i alle andre saker hvor kommunen er mer eller mindre involvert.

Vi vet at vi i dag har en av landets beste kommuner å bo i. Vi vet ikke hva vi får hvis vi deler den opp.