Det er bare tragisk at dansetilbudet for demente i Kristiansand kommune ikke kan videreføres grunnet innsparing og kutt i helse og mestring.

Kleppelista vil derfor på møte i helseutvalget tirsdag foreslå at «Helseutvalget mener at det er uforsvarlig og kan derfor ikke godta at det i helse og mestring kuttes mer innenfor sektoren. Helseutvalget ber derfor om at Kristiansand bystyre i 1. tertialrapport tilleggsbevilger de nødvendige millionene som skal til for å unngå dette.»

Innlegget er forkortet. Red.