I intervju med Dagsrevyen sa utenriksminister Espen Barth Eide: «Det er et viktig prinsipp i militær aktivitet, at en skal identifisere seg som stridende. Slik at det blir mulig å skille.»

Da er mitt spørsmål til utenriksminister Barth Eide:

«Er det for mye å be utenriksministeren uttale det samme om Hamas soldater og palestinere i Gaza?

Er det for mye å forvente at utenriksministeren sender en slik forventning til dem han støtter i Gaza?»

For vi har vel lov å forvente at vår utenriksminister stiller de samme krav til begge parter i en hvilken som helst konflikt, ikke sant?