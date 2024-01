Mitt nyttårsønske for 2024 kommer fra et personlig engasjement, med fokus på den utrolige innsatsen som gjøres for å styrke destinasjon Sørlandet innen arrangementsturisme og kongresser, både for et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Det er verdt å merke seg at reiselivsnæringen generelt i Agder spiller en avgjørende rolle i vår regionale økonomi. Ifølge tall fra Asplan Viak for Visit Norway hadde næringen en samlet verdiskaping på imponerende 4,4 milliarder kroner i 2022 - en økning på 107% siden 2019!

Dette er ikke bare imponerende tall; det representerer også vekst med ringvirkninger som å skape flere tusen arbeidsplasser, gi skatteinntekt som kommuner kan bruke på gode tjenenester til innbyggere og en generelt positiv innvirkning på vårt lokalsamfunn.

Disse tallene understreker også viktigheten av å fortsette å støtte og investere i prosjekter som «Møtebyen Kristiansand», som spiller en særdeles viktig nøkkelrolle i å fremme landsdelens omdømme, markedsføre for møteplasser og hoteller, fasilitere for nye og spennende arrangementer, utvikle bærekraftig turisme og gi økonomisk vekst.

Som en del av dette fantastiske fellesskapet, ser jeg nå frem til et 2024 fylt med mange nye arrangementer i byen vår.

Mitt nyttårsønske er at prosjekt «Møtebyen Kristiansand» vil fortsette å blomstre med støtte fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune, som sammen med reiselivsbransjen ved opplevelsesaktører, konferansesteder, kulturinstitusjoner, transportnæring, restauranter og hoteller, kan fortsette å være en viktige bidragsytere til den positive utviklingen.

La oss gjøre 2024 til et år fylt med suksess, samarbeid og uforglemmelige øyeblikk i Møtebyen Kristiansand, gjennom hele året!