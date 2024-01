Personlig frykter jeg ikke de ekstra kommunale avgiftene som vil følge om en ny Søgne kommune på egenhånd skal drifte alt kommunestyret i gamle Søgne investert i etter at sammenslåingen var et faktum (og et nytt påkrevd renseanlegg er på plass i Høllen), men jeg er dypt bekymra for hvordan en ny og mindre kommune skal evne å rekruttere spesialkompetanser, ikke minst innenfor tekniske- og helserelaterte fagområder som er avgjørende viktig for folk i kritiske faser av livet.

Virkeligheten i 2024 er at hele kommune-Norge står til halsen i en lenge varslet rekrutteringskrise på vitale og lovpålagte innsatsområder. Å satse på å samles i større, mer fleksible og mer teknologibaserte fagmiljøer er det åpenbare grepet for å motvirke situasjonen, tiltrekke seg - og ikke minst holde på, de stadig mer verdifulle spesialistene. Alternativet er å overby på lønn, leie inn rekrutteringsbyråer for å hente flere og flere vikarer og håpe på at framtidige nabokommuner er vennlig innstilt til mer og mer interkommunalt samarbeid. For den jevne innbygger kan det sikkert gå greit (de fleste tåler nok kostnadene, veien er jo uansett ikke så lang til byen og det finnes private løsninger for mye), men for alle som i perioder av livet blir avhengig av tilgjengelige spesialister, f.eks innenfor rusrelaterte utfordringer, psykiatri, spesialpedagogisk oppfølging mm, kan det virkelig bli kritisk. Til og med legesenteret har varslet at de flytter fra Tangvall om det bli deling.

Jeg vet at mye var bra før, men forstår rett og slett ikke hvordan ansvarlige mennesker med åpne øyne i 2024 våger å anbefale oppdeling. La oss heller samles om å skape fremtidens Søgne i Kristiansand kommune!