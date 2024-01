Jeg var på min tredje Viperskamp i går, sammen med familien. Og vi koste oss. Vi "fattige" kan bidra med at Kommunen spytter i litt av våre skattepenger, at Cultiva gir av sin pengesekk, eller at "rikingene" bruker litt av sine formuer for å hjelpe kvinner i nød. Og neida, det dreier seg ikke bare om kvinner. På feltet vi satt var det flere barn enn voksne. Og disse ga lyd fra seg både med heiing og disse tåpelige "klapperne" som burde være forbudt. Å høre på dette tullet, som ikke har noe med stemning å gjøre, er fryktelig.

Så til dere som har penger: Bruk noen av disse på Vipers - det er helt nødvendig for at disse jentene skal kunne underholde barn, unge, gamle. Konkurrentene sørover lever fett på søkkrike sponsorer og offentlige budsjetter, så det er helt naturstridig at en gjeng med jenter i en bitte liten klubb i Kristiansand skal være verdens beste år etter år etter år.

De slåss med giganter. Likevel er de best. At verdensstjerner som Anna fra Russland, Jana fra Tsjekkia, Janina fra Sverige kaster ball i Kristiansand, er utrolig. Og ja, det er helt nødvendig med utlendinger på laget hvis vi vil ha verdens beste lag. Og det bør være en enorm motivasjon for jenter herfra å prøve å slå seg inn. Bare noen klarer det, men alle har muligheten. Og når jeg i dag leser om at jentene som spilte Krim "ut av hallen" nå sitter og selger klubben inn hos mulige sponsorer, er det nesten uvirkelig for en fotballmann.

Vi MÅ rett og slett sørge for at Vipers består som verdens beste klubb.

