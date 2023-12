Listene som viser inntekter og formuer er avslørende. Aldri tidligere i moderne tid har forskjellen mellom de av oss som har alt vi trenger og mere til, og de som sliter, vært større.

Jeg vet at mange er rause til å dele med seg, men hvor mange av oss bidrar med så mye at vi velger bort egne behov for å hjelpe andre? Jeg må være ærlig å si at jeg altfor sjeldent tenker slik. Men i flg. skattelistene er det så mange folk som tjener så mye, eller har så store formuer at det egentlig ikke ville vært noe problem å mangedoble støtten som blir gitt til dem som sliter.

Så vet jeg selvsagt at de fleste store formuene er bundet opp som kapital i bedrifter, og selvsagt er det å kunne drive virksomheter, små og store, som holder folk i arbeid, kanskje det aller viktigste i dagens samfunn.

Men det burde ikke være nødvendig at så mange med-mennesker i byen vår gruer seg til fordi de kanskje må velge mellom å betale strømregningen eller ha litt ekstra til jul, eller kanskje situasjonen er så ille at de verken klarer strømregningen eller kjøpe julemat eller gaver til barna?

Min oppfordring er derfor, både til de av dere som stod på skattelistene som ble offentliggjort i avisene nylig, men også til flertallet av oss som ikke var på listene denne gangen, eller aldri har vært der, men likevel har god råd: Del med dere, og ta i så det monner.

For noen er 300 kr mye penger. For andre er et tall med mange flere «nuller» etter det første tallet forholdsvis mindre. Og Husk: For mange kan januar ofte bli en enda vanskeligere måned å komme seg igjennom enn desember. Jeg håper derfor på god respons på mitt «Førjuls-ønske».