Det er viktig at våre meninger og perspektiver blir utfordret i samtaler med andre mennesker som har andre bakgrunner. Unge mennesker med internasjonal bakgrunn vil være med å utfordre satte normer på en måte som nordmenn ikke kan gjøre.

Vi vil at mennesker med internasjonal kompetanse skal ønske å bo, arbeide eller studere i Norge. Vi som samfunn gagner så enormt mye på det. For å kunne høste fordelene av kompetansen, erfaringene og perspektivene som internasjonale innbyggere bidrar med, må det tilrettelegges for dette. Det nytter ikke at de som velger å komme til Norge er ressurssterke mennesker med et ønske om å bidra, hvis det ikke blir tilrettelagt for at de også kan være delaktige samfunnsborgere.

Det å tilrettelegge for internasjonale innbyggere tar tid. Men vi liker å se på det som en investering. Det skal være enkelt å lese informasjonen om kommunen du bor i selv om du ikke er fra Norge. Det skal være en selvfølge at innhold på nettsider blir publisert på mer enn kun norsk. Og, det skal være en selvfølge at vi som samfunn klarer å tilpasse oss et større språklig mangfold.

Hvis ikke regionen klarer dette viktige oppdraget vil kommunen gå glipp av viktig kompetanse, gode ressurser og et kulturelt mangfold som kommer hele samfunnet til gode.

Lisa Kjosnes Fredsvik mangfoldspolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen i Agder

Maiken Køien Andersen leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vi i STA har 3 faktorer vi mener er viktig for at Agder skal være en region som tilrettelegger for inkludering av internasjonale innbyggere: