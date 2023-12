Jeg håper regjeringen lytter til dette, for demokratiets skyld. Som tidligere valgmedarbeider har jeg forsikret meg om at mange velgere får sjansen til et hemmelig valg når de må være alene i valgavlukket.

Ved digitalt valg er sjansen til stede for at velgere avgir stemmen sin under påvirkning fra sin familie, og anonymitet ved valget kan ikke garanteres på samme måte som ved papirbasert valg.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Oslo Economics og Norsk Regnesentral gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. I rapporten skriver man blant annet: Analysen av sikkerheten til ulike tekniske løsninger for elektronisk stemmegivning har avdekket at det per i dag ikke er mulig å utforme tekniske løsninger som fullt ut kan garantere sikkerheten til valggjennomføringen på samme måte som papirbaserte systemer. Selv om sikkerheten til systemene isolert sett har blitt bedre, står systemene overfor stadig mer sofistikerte trusler.

Næringslivets sikkerhetsråd publiserer annethvert år rapporten Mørketallsundersøkelsen, som omhandler tilstanden for datasikkerhet hos norske bedrifter. I perioden 2012 til 2022 har det vært en økning av digitale operasjoner fra trusselaktører mot norske mål. Dette inkluderer virksomheter som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner, særlig innen sektorer som forsvar, rom, maritim, petroleum, kraft, samferdsel, forskning og høyere utdanning, elektronisk kommunikasjon og helse. Trusselaktørene kan både være statstilknyttede og kriminelle aktører, og motivene inkluderer vinning, spionasje og sabotasje. Disse trusselaktørene blir både mer selektive i sine mål og mer avanserte i sine metoder, som for eksempel valggjennomføring.

Valggjennomføring er et relevant mål for digitale operasjoner, og vi lever i en tid der vårt naboland har valgt å angripe et demokrati. Når vi ser at trusselnivået har økt i Europa, må vi spørre oss om det er riktig å innføre digitalt valg. Vi må ta innover oss den risikoen vi står overfor og ikke være naive. Tenk hva det hadde gjort med tilliten før kommende stortingsvalg hvis dette valget blir påvirket eksternt.