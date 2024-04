Østeby skriver i sitt innlegg at «venstresiden hevder at høyresiden setter kvinner og menn opp mot hverandre» .

Er det én ting høyresiden gjør, er det nettopp å sette kvinnekamp opp mot utfordringer menn møter på. Når utgangspunktet for denne debatten er at leder i FPU har kommet med et kvinnefiendtlig utsagn, for å så snakke om at likestilling går på bekostning av menn, er det å sette kvinner og menn opp mot hverandre.

Det er et faktum som må anerkjennes.

Østeby prøver i sitt innlegg å tegne et bilde av at det er menn som er samfunnets tapere, og at han og høyresida er de eneste som erkjenner dette. Han skriver eksempelvis at menn «sitter igjen med en påtvungen følelse av det privilegiet det er å være mann i vårt samfunn, mens man på den andre siden fremstilles som en dum neandertaler som bare trenger en hammer og en spiker».

Dette er ikke annet enn et latterlig forsøk på å stakkarsliggjøre gutter. Det blir et tydelig skille mellom «oss» som erkjenner og «de» som «latterliggjør». Dette er en farlig vei å ta i debatten.

Det unge menn er tjent med er en tverrpolitisk enighet om at noe må gjøres, ikke at høyresiden skal ha monopol på løsningene på «guttaproblemer», for det har de virkelig ikke.

Jeg gleder meg til å se høyresiden «kjempe» for menns utfordringer. Vi får se hvor på prioriteringslista til høyre det havner? Før eller etter skatteletter til landets aller rikeste?

Jeg tror ikke det er riktig slik som Østeby hevder, at diskusjonen om menns utfordringer starter med «unge menn har utfordringer, men det har kvinner også», og at dette er en avsporing. For det er helt riktig. Unge menn topper selvmordsstatistikken. Det er dystert, og åpenbart en stor utfordring samfunnet må ta på alvor. 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap. I 2024 har vi stått overfor en drapsbølge, der flere kvinner har blitt drept av en de har hatt en nær relasjon til. Vi kan ikke godta et samfunn der kvinner drepes fordi de er kvinner. Historisk sett har utfordringer kvinner stått overfor havnet nederst på prioriteringslista, slik mener jeg det fortsatt er i dag.

For det høyresida ikke tør å snakke om, er at vi kan løse utfordringer som både kvinner og menn står overfor. I Norge har vi nok penger og ressurser til det, men vi må omfordele.

Jeg er glad for at SV har en tydelig omfordelende politikk, for det gjør at vi faktisk kan prioritere tiltak som gagner gutter. Vi vil ha en skole med mindre stress og press, med mer fysisk aktivitet og et styrket lag rundt elevene. Vi vil lovefeste retten til læreplass. Uten læreplass får man ikke fullført utdanningen. Av de som velger yrkesfag er flesteparten gutter. Gutta må ha en like reell sjanse til å fullføre videregående skole som hvis de hadde valgt en annen studieretning. Dette er konkrete politiske tiltak som vi vil prioritere.