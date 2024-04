Då treng vi eit samfunn med moderate forskjellar der byrdene blir nokolunde rettferdig fordelt. Men utviklinga går diverre i feil retning. Dei økonomiske forskjellane aukar, og klimaengasjementet blir redusert her i landet. På toppen av det heile er det slik at dei rike forureinar mest. Kampen for moderate forskjellar og rettferdig fordeling er derfor sjølve grunnlaget for ein vellukka klimapolitikk.

Nyleg la Klimautvalet 2050 fram sin rapport som viser kor store endringar som må til for at vi skal bli eit lågutsleppssamfunn i 2050. Dei fleste sektorane må få klimaavtrykket ned mot null. Det vil krevje ei brei omstilling av heile samfunnet, og det kan få konsekvensar for folks økonomi og daglegliv. Skal vi få folkeleg støtte til nødvendige tiltak, må folk kunne stole på at alle bidrar etter evne og får sin del av gode og byrder. Her ligg den største utfordringa for klimapolitikken - ei utfordring som dei fleste hoppar lett over.

Økonomisk teori seier at avgifter er eit effektivt middel for å påverke handlingane til folk, noko vi ofte gjer oss bruk av i miljøpolitikken. Økonomar er også opptatt av at vi må unngå å tukle med prismekanismane. Samla sett kan dette få store negative fordelingseffektar. Dei som har lite frå før, blir ofte hardast råka. Klimautvalet 2050 foreslår at fordelingsproblema primært må løysast med skattepolitikk. Men er det realistisk i dagens økonomiske og politiske landskap?

Er det mogeleg å få gjennomslag for eit skatteopplegg som er så omfordelande at det kompenserer for negative fordelingseffektar av klimatiltak i tillegg til dei altfor store forskjellane vi har i utgangspunktet? Alt i dag er det mange som klagar på at dei med god og svært god økonomi må betale for mykje skatt. Finanspolitikkutvalet som nyleg la fram si innstilling, er heller ikkje opptatt av å utvikle eit skattesystem med kraftigare omfordeling. Dei etterlyser tvert i mot lågare skatt.

I det siste har vi fått fleire offentlege rapportar om energi, klima og finans. Alle optimaliserer sine mål, men ingen tar ansvaret for dei samla konsekvensane for borgarane og for dei fordelingspolitiske effektane. Finanspolitikkutvalet er opptatt av at vi må ha ein effektiv klimapolitikk. Det er vel og bra. Men kva skjer om forskjellane blir så store at sentrale deler av dei «effektive» tiltaka misser legitimitet?

Dersom vi ikkje klarer å kombinere miljøpolitikken med ein offensiv fordelingspolitikk, så spelar vi korta i hendene på Klimarealistane som avviser klimaproblema og kjempar i mot klimatiltak. Då denne organisasjonen nyleg fekk ny leiar, sende dei ut ei pressemelding om at dei vil endre kommunikasjonsstrategien. Dei vil legge større vekt på økonomi og påstanden om at klimatiltaka vil føre til redusert levestandard. For å imøtegå denne argumentasjonen treng vi ein fordelingspolitikk som viser at vi vil løfte i flokk.

I media kan vi ofte få intrykk av at dei som har god økonomi, er dei flinkaste til å ta vare på klimaet. Men nyare forsking viser noko heilt anna. Dei ti prosent rikaste i europeiske land har det same klimaavtrykket som dei femti prosent med lågast inntekt. Omfordeling er ikkje berre viktig for å få støtte til klimatiltak. Det har også direkte konsekvensar for klimaavtrykket. Færre rike gir mindre klimautslepp.

Vi er inne i ei tid med aukande forskjellar. Fleire slit økonomisk, og eigarane tar ein stadig større del av verdiskapinga. Samtidig vil den grøne omstillinga krevje omfattande samfunnsendringar. I mange land i Europa er det opprør mot forskjellssamfunnet, og klimapolitikken får gjerne skulda, ofte utan grunn. Spørsmålet er om vi kan møte denne utfordringa berre med å justere litt på skattesatsane. Kanskje er det på tide å få ein meir grunnleggande diskusjon om fordelingspolitikk. Vi bør vurdere kontantoverføringar, reguleringar og inngrep i marknader i tillegg til skattepolitikk.

Kampen for rettferdig fordeling er kanskje den viktigaste klimakampen i våre dagar. Klarer vi ikkje å stagge dei aukande forskjellane, så blir det eit problem både for folkestyret og det grøne skiftet.