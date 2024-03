Poenget med Klimasatsordningen er nettopp å støtte gjennomføring av kommunale klimaprosjekt og gi kommunene en unik anledning til å finansiere lokalt tilpassede klimaløsninger. Derfor er det også veldig gledelig at Agders kommuner har benyttet anledningen. Agder er faktisk det eneste fylket i landet hvor absolutt alle kommunene er med på å søke Klimasatsordningen. Til sammenligning er det bare en av tre av landets samlede kommuner som har søkt. Totalt har kommunene på Agder i år levert inn 35 søknader, som til sammen innebærer søknader på over 100 millioner kroner til konkrete klimatiltak.

En viktig årsak til Agders mange søknader har vært samarbeidsprosjektet Klimasats Agder. Her har Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kristiansand kommune og Bølgen bærekraftsenter hjulpet kommunene med å søke, finansiere og utarbeide gode faglige søknader.

At Kristiansand kommune har vært med i samarbeidet er avgjørende for suksessen. Kommunen har vært en aktiv søker på klimasatsmidler i flere år, og har mye kunnskap og erfaring om hva som skal til for å søke og få gjennomslag.

Responsen fra Agder-kommunene på prosjektet har vært god og gjennom samarbeid med engasjerte fagmiljøer i kommunene er prosjektet et godt eksempel på hvordan vi kan nå langt og komme nærmere målene våre når vi samhandler.

Klimasatsordningen har en samlet nasjonal ramme på drøyt 200 millioner. Totalt er det søkt om mer enn tre ganger dette nasjonalt. Derfor er det ikke gitt at alle Agder-prosjektene får støtte. Det taler likevel til fordel for Agder at 14 av søknadene innebærer samarbeid mellom flere kommuner.

Det er mange viktige og spennende prosjekter som har søkt om finansiering, og i søknaden må en synliggjøre reduksjon av utslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

I Agder er det blant annet søkt om tilskudd til biogass, ulike klimatiltak i bygg, logistikkplanlegging, elektrifisering av maskinpark, sykkelsatsing, tiltak mot matsvinn, forprosjekt klimamål for renseanlegg, ombruk av byggematerialer, renovering og ulike kompetanseprogrammer.

Ordninger som Klimasats er viktige for å bidra til lokale tiltak for å senke klimautslippene. Temperaturøkning, ekstreme værhendelser og tap av biologisk mangfold har store konsekvenser. Heldigvis er det stor enighet om ambisiøse klimamål for å få ned klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet, og at klimaendringene er vår tids største utfordring. Paris og Dubai-avtalen er viktige, og vi har også nasjonale, regionale og lokale mål. I Agder fylkeskommune har vi klare mål for reduksjon av klimautslippene gjennom Regionplan Agder 2030, og Agder-kommunene har også sine lokale mål. For å nå disse målene må det konkret handling og samarbeid til. Vi har alle et ansvar for å redusere utslipp og verne om naturen. Det er gjennom felles innsats vi løser våre mest presserende utfordringer.

Det er derfor det 17. og siste av FNs bærekrafts mål nettopp lyder: «Samarbeid for å nå målene».

Jeg har stor tro på at både samarbeid og godt gjennomarbeidede søknader skal gi uttelling for regionen vår. Gjennom Klimasats Agder har vi opplevd at samarbeid gir resultater, og både offentlig sektor, privat næringsliv, akademia, frivilligheten og regionens ildsjeler inviteres til videre idédugnad og samarbeid. Klimasamarbeid er en investering i felles fremtid - en fremtid hvor våre barn og barnebarn kan vokse opp i en sunn og bærekraftig verden.