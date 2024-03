Jeg undrer meg over hvorfor avisen så tydelig velger å fremstille saken i tiltaltes disfavør? Man nevner eksempelvis ikke med et ord det mest tydelige vitneutsagnet av dem alle.

Her snakker jeg om vitneutsagnet fra daglig leder Bjørn Høyer-Jonssen i Merkantil Service AS, som i mer enn 20 år har vært regnskapsfører for Kjøkkenservice Industrier AS. Som de fleste av oss vet, er regnskapsfører en sentral aktør som kjenner selskapet ut og inn og da ikke minst selskapets økonomiske transaksjoner og daglig leders evne til å oppfylle de lover, regler, krav og forventninger som stilles når det gjelder å ivareta en virksomhets økonomiske interesser.

Han var tydelig på at KSI gjennom selskapets tidligere daglige leder, utmerket seg som en svært rettskaffen, nøyaktig og ordentlig klient som det aldri, gjennom 20 års samarbeid, har vært forbundet noen som helst uregelmessigheter ved. Han var også tydelig på at når det gjelder de aktuelle verdsettingsvurderinger og transaksjonene rundt selskapets salg av varebil til Bertel O. Steen og bilforhandlerens videresalg av bilen til daglig leder, ikke foreligger noen grunn til å trekke dette i tvil. Regnskapsfører trekker også frem at KSI sin revisor, hvis oppgave blant annet er og kontrollerer nettopp slike transaksjoner, heller ikke har funnet noen grunn til å sette spørsmålstegn ved den aktuelle verdsettingen eller transaksjonen.

Så ja, hvorfor i all verden tas ikke disse betraktningene med i Fedrelandsvennens dekning av saken? Og dette er heller ikke det eneste vitneutsagnet som kunne fortelle om en daglig leder som i et helt liv, med glede, trivsel og rettskaffenhet, har jobbet for å skape en sunn, god og sterk virksomhet som betyr mye for mange.

Videre var vi også begge to vitne til at det på tilhørerbenken satt en god del personer som ikke var der for å støtte tiltalte og heller ikke har noen tilknytning til saken som ble behandlet. Blant disse personene finner vi de opprinnelige varslerne hvis formål er å belaste og skade tiltalte. Med en del livserfaring slår det meg at det må være både trist, slitsomt og belastende å ha satt seg fore et så negativt og lite oppbyggende livsprosjekt. Dette faktum fra saken, og den belastning det utgjør for tiltalte, har avisen også valgt å unndra fra saksfremstillingen. Tilstedeværelsen av varslerne og hva det kommuniserer, ble også løftet frem av forsvarer i behandlingen av saken dersom avisens reporter tenker å påberope deg at vedkommende ikke la merke til det. At reporteren kjenner gruppen med varslere godt, fremgikk også tydelig gjennom de to dagene vi hadde sammen i retten.

Det som slår meg med ennå større undring, er en sterk opplevelse av at denne gjengen har fått noen reportere i Fædrelandsvennen til å løpe i deres ærend. Fædrelandsvennen har vært en svært aktiv pådriver for å fremstille KSI-saken ensidig i daglig leders disfavør. I dagens nyhetsinnslag i Fædrelandsvennen legger avisen selv frem omfanget av egen saksdekning. I sakens tidlige fase presenterte Fædrelandsvennen også saken med navn og bilde av daglig leder hvilket de i ettertid må ha tatt selvkritikk på ettersom personalia nå behandles mer forsiktig. Jeg trenger ikke lese langt i Vær Varsom-plakaten som media skal forholde seg til, før jeg ser at måten saken fremlegges på medfører alvorlige brudd på de etiske standardene som pressen skal forholde seg til for å kunne tillegges troverdighet i samfunnsdebatten.

Det å klare å skille mellom troverdige og ikke troverdige kilder er en svært vanskelig og risikabel øvelse. Medias oppgave i dette er at de selv er bevisst sitt etiske ansvar for å formidle samfunnsdebatten nyansert og korrekt. Det er etter min mening på høy tid at Fedrelandsvennen tar en ordentlig gjennomgang av egen praksis og holdninger, og om denne holder til å bli vurdert som en seriøs aktør.