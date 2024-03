De mange ideskissene som er presentert for utvikling av Lagmannsholmen har imidlertid utelatt cruiseskipene, som bare forstyrret den kreative ønsketenkningen. Kun et forslag fra Asplan Viak hadde plassert en ny kai på vestsiden av dette området.

Venstres Petter Benestad hevder det ble gjort et uheldig hastevedtak da cruisekaia ble flyttet fra Silokaia til Lagmannsholmen - det heteste området for politikere som drømmer om badeplasser, parker og kafeer for allmenheten. Men, Benestad, noen vil nok hevde at det første uheldige grepet som ble tatt var å fjerne kaiplasser fra Odderøyas vestside til fordel for Kilden, boliger og et kunstmuseum, som slett ikke behøvde å ligge i sjøkanten. Sjørettet virksomhet trenger kaiplass, men prioriteringene på Odderøya har fått politikerne til å overse dette enkle faktum, og konsekvensen i dag er at man ikke finner plass for en ny ferje til Nederland.

Nå, like før åpning av Kunstsilo, er det ikke sikkert at Benestads uttalelse går hjem hos Reidar Fuglestad, som ønsker å lose pengesterke cruiseturister «like til Kunstsilo». Hans våte drøm er jo en ny bro fra Lagmannsholmen til Kunstsilo. Kanskje får også Kvadraturforeningens Heidi Sørvig en bekymret rynke i panna over færre cruiseturister i sentrumsgatene.

Virkeligheten har jo etter hvert nådd noen av våre politikere som skjønner det økonomiske alvoret ved å flytte containerhavna til Kongsgård/Vige. Om det noen gang skjer vil nok Havnas sterkt begrensede inntekter og låneevne bringe utviklingen av Lagmannsholmen over i det samme utbyggersporet vi har sett på Odderøya. Alvoret blir heller ikke mindre av flere hundre ekstra millioner til en ny kai for cruiseskipene – dersom man finner en egnet plass for opptil 340 meter lange skip med 5000 passasjerer og medfølgende logistikkutfordringer. De kommer ikke til Kristiansand bare for å bli om bord.