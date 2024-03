Det har også tidligere vært mye snakk om barn og bruk av mobiltelefoner på skolen. Men saken i går var fikk meg til å reagere.

En mor uttaler at hun er så provosert over at sønnen sin må levere fra seg mobiltelefonen mens undervisningen foregår. Hun mener at sønnen ikke skal få anmerkning for å bryte skolens regelverk. Altså levere den inn mens undervisningen pågår.

Dette er bekymringsfullt, mener jeg. Bekymringsfullt når en mor oppfordrer til å bryte reglene fordi de ikke passer henne.

Det er mange regler på skolen sikkert mange foreldre har meninger om. Men dersom alle skulle lage egne regler eller oppfordre sine barn til kun å følge de reglene man er enige i, og ikke følge dem man ikke liker, da vil vi få en kaotisk skole. Vil vi dit?

Noen foreldre mener nok at det er viktig at barna deres alltid har mobilen med seg, mens andre, inkludert meg, er sterkt uenige.

Mobiltelefoner hører ikke hjemme i klasserommene. For det første, lærerne våre gjør en utrolig jobb med å undervise og passe på elevene. Når foreldre ber barna sine bryte skolens regler ved å ta med mobiltelefoner, legger det ekstra press på lærerne.

Det er ikke rettferdig når en mor eller far sier til barnet sitt at det er greit å ikke følge reglene fordi de selv ikke liker dem. Dette setter ens eget barn i en vanskelig situasjon. Barnet vet at jo at det gjør noe galt, og dette gjør jobben vanskeligere for læreren også.

Vi bør jobbe sammen for å finne løsninger, ikke oppfordre til å bryte regler som gjelder i dag. Det er viktig at vi støtter lærerne våre, ikke gjør jobben deres vanskeligere med å oppfordre til å bryte reglene.

For det andre, engasjement fra foreldrene våre er kjempebra. De har ofte gode ideer og perspektiver. Men når skolen har landet på et regelverk, ja så skal det følges, tenker jeg. Og foreldre må også respektere det.

Mens samfunnet forandrer seg, så tenker jeg at alle regler som gjelder kan forandres nedover veien. Men er de først vedtatt, ja, da må foreldre forholde seg til dem.

Så tenker jeg at dersom en viktig beskjed må gis til en elev, ja, så kan foreldre enkelt kontakte skolen eller kontaktlæreren. Jeg er helt sikker på at dersom noe er livsviktig og en elev en dag må ha med mobiltelefonen sin fordi det er noe prekært eller livsviktig, ja så er jeg sikker på at en kontaktlærer lett gir dispensasjon om så er tilfelle den dagen.

Mobiltelefoner kan forstyrre og trekke oppmerksomheten vekk fra det som virkelig betyr noe – å lære. La oss heller fokusere på å skape et miljø som fremmer læring og respekt for reglene som er satt for å hjelpe oss alle med å lykkes. Lykkes med å gi alle barn og ungdom gode vilkår for å lære.