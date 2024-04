Sykehuset ble brukt som kommandosenter for Hamas. Når kampene nå er over hevder IDF at ca.200 terrorister er drept og 5-600 tatt til fange. Disse terroristene måtte jo ha oppholdt seg på sykehusområdet! Sykehuset var omgjort til en militær bastion for Hamas terror. Da er sykehuset et legitimt mål og ikke lenger beskyttet av Genèvekonvensjonene.

Dette viser igjen terrororganisasjonens brutalitet og deres forakt for sin egen befolkning og bruk av befolkningen som sivile skjold. Det viser deres forakt for internasjonale konvensjoner. IDF fikk evakuerte pasienter og personale der det var mulig, for å unngå sivile tap. Dette ble gjort mens de var under ild og i kamp med Hamas inne på sykehusområdet. IDF må nødvendigvis skyte igjen når de blir beskutt. Hadde ikke terrororganisasjonen forskanset seg inne på sykehusområdet hadde sykehuset fortsatt vært operativt i dag.

Det er forbausende at norsk presse som 1. april har hatt store oppslag om skadeomfanget på sykehuset, knappest nevner Hamas, men legger skylden på IDF. Det er også forunderlig at Sykepleierforbundet, Legeforeningen og Psykologforeningen som også fordømmer Israels angrep på sykehuset, ikke engang nevner terrororganisasjonen Hamas ansvar. De burde vel kjenne Genèvekonvensjonene.

Sannheten er krigens største taper. Men at organisasjoner kontrollert av terrororganisasjonen Hamas skal være førstevalget når norsk presse og organisasjoner rapporterer fra Gaza, det er skremmende.