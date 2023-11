De siste årene har vi opplevd nærmest en bonanza når det gjelder næringer som har ønsket å etablere seg i Agder innenfor blant annet havvind, batteri og hydrogen.

Vi har kort vei til marked i Europa, teknologi og kompetansen finnes allerede gjennom vår leverandørindustri, vi har overskudd av kraft, og vi har arealene til det og mange av disse arealene er klare og opparbeidet.

I forrige periode var det stor enighet blant det politiske lederskapet i regionen om å satse på havvind, der alle sto sammen. I regjeringens strategi for grønn industriutvikling er havvind en av satsningene, og vil, etter min mening, være en av de viktigste sakene for arbeid, utvikling og levekår for Sørlandet framover.

Etter kommune- og fylkesvalget i høst har vi fått nye ordførere i flere kommuner, der flere har gått ut og skapt usikkerhet om satsningen på havvind i Agder er noe vi står samlet om i regionen.

Vi trenger fortsatt støtte fra hele regionen dersom vi skal lykkes fordi: