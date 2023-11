Tiår med sparing, neglisjert infrastruktur og manglende oppgradering har gitt oss et tilbud med unødvendig mye forsinkelser og et imageproblem som umoderne. Nå når regjeringen reviderer den nasjonale transportplanen trenger vi alle krefter for å kjempe for Sørlandsbanens sak!

Tog er ikke umoderne – det er faktisk den mest klima- og miljøvennlige transportformen som finnes. Langt bedre enn el-bil og milevis bedre enn fly – også fly som går på biodiesel som kanskje eller kanskje ikke blir tilgjengelig i en fjern fremtid. Investering i dobbeltspor, oppgradering av signalanlegg og sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er, sammenliknet med milliardene vi bruker og har brukt på asfalt, små investeringer som gir enorm klimagevinst.

Fylkesordfører Thomassen og hans samarbeidspartnere i Frp gikk i lokalvalget nylig ut og snakket varmt om tog. Det er ikke rart – for tog er populært! Folk ønsker å reise miljøvennlig, behagelig og trygt fra sentrum til sentrum, og Sørlandsbanen er også viktig for å binde lokalsamfunn innover i Rogaland, Agder og Telemark sammen.

Dette er ikke en transportform i krise, men den er sårbar og kan forsvinne hvis våre regionale politikere gir opp kampen for Sørlandsbanen.

Ikke alle kan eller vil kjøre bil. For småbarnsforeldre, forretningsfolk, turister og helt vanlige reisende alene eller i gruppe, er tog et knallbra alternativ som kan bli enda bedre hvis reisetiden kuttes. Genistreken reduserer reisetiden med tog fra Kristiansand til Oslo med mer enn en time. I tillegg får vi enkel tilgang til Skien, Porsgrunn og byene langs kysten inn mot Oslo, og de til oss. Vinn-vinn! Fikser vi internett-tilgangen (og det bør være lett om vilja er der) vil reisen bli superbehagelig for folk som vil strømme serier eller intranettet på jobben knirkefritt.

MDG har togsatsing i Norge som hovedmål. Ikke gjennom nye linjer som ødelegger myr og våtmark, men ved å forbedre eksisterende ruter.

Kristiansand – Oslo på 3,5 timer er fullt mulig. Tar Høyre, Frp og Ap utfordringen, og blir med på samlet innsats for en mer vital Sørlandsbane? Her trengs tverrpolitisk vilje og innsats, for folk flest, for en fortsatt levedyktig landsdel og for en fremtid i tråd med et levedyktig klima og miljø. La oss gå til kamp for Sørlandsbanen!