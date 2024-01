Jeg ser politikere som uttaler at det nå jobbes for å utvikle bydelene på vestsiden av byen. Min kommentar: Vi får se hvor lenge velviljen varer. Hvor lenge den varer etter at Stortinget eventuelt har slått fast at Søgne og Songdalen forblir bydeler. Og dessuten: På hvilke/hvem sine premisser skal det utvikles? Jeg har levd lenge nok til å se hvor stor kraft egeninteressen har.

Det er fullt mulig å finne argumenter for å forbli i Kristiansand. Personlig synes jeg argumentene for oppsplitting er flere/tyngre. Og når det blant annet kjøres knallhardt på at etter en eventuell oppsplitting vil Kristiansand ikke lenge samarbeide med Søgne/Songdalen, da synes jeg det sanne ansiktet vises fram. Når en presenterer det som «informasjon», og ikke skjønner at det oppleves som en trussel, da er der en vesentlig mangel på forståelse av motparten.