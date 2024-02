Å få færre biler gjennom Gartnerløkka og inn i Kvadraturen har mye mer fordeler enn ulemper. Ikke alle bilkjørende vil synes at det er en grei tur til fots eller på elsparkesykkel til hvor de skal, men noen vil det. For dem kan det bli gevinster både på økonomi og helse.

Når man øker p-kapasitet et sted, kan man også mye lettere redusere den andre steder. Gater i Kvadraturen kan bli mer folkeliv-vennlige.

Motstandere av biler kan mene at en parkeringsplass her er å tilrettelegge for dem, og derfor ikke aktuelt. Men ingen scenarier for Kristiansand erstatter all bilbruk med noe annet. Selv de mest restriktive har mye mer bruk av bil enn buss eller sykkel. Og når bilbruken skjer på steder og til tider som ikke har trengsel, er den ikke nødvendigvis mer skadelig enn buss. Det avhenger av hvor mange som er i bussen henholdsvis bilen. Mye av bilbruken i Kristiansand er helt i orden også miljømessig. Å holde en del av den unna hardt belastede veier og det innerste sentrum, er det som egentlig trengs slik jeg ser det.

På lang sikt er Bryggeritomta stor nok til flere formål. Men i en balansegang mellom å lage den til en slags egen bydel og å støtte og komplettere Kvadraturen, bør hensynet til Kvadraturen bety mye. Kvadraturen er hjerte for mer enn Kristiansand, og må ha styrke. Da mener jeg det er et interessant alternativ å bruke noe av tomta til mye parkering – og i tillegg tre-fire andre steder nær sentrum. Noen byer gjør det sånn allerede, blant dem Lausanne i Sveits med ca 140.000 innbyggere.

Særlig når man tenker et stykke fram i tid er det spennende. Det kan være noen år til biler og busser blir selvkjørende (autonome), dagens nivå mangler mye. Men etter min mening er det nødvendig å planlegge transporten slik at mulighetene kan utnyttes godt når de kommer.

Da kan det være lite ønskelig å slippe de selvkjørende bilene løs overalt. Akkurat som nå vil hardt belastede veier og det innerste sentrum ha god bruk for begrensninger. Der er det også mest overkommelig å lage et fyldig busstilbud. Innenfor Kvadraturen og Lund kan det være økonomisk nokså enkelt å ha så mange rutefrie minibusser at det blir også bruksmessig effektiv transport, med korte ventetider og få omveier. Da kan de erstatte mye bilbruk, og folk kan bli godt fornøyde..

I det bildet ser jeg for meg at folk fra «utkanten» som ikke tar buss, kan bruke sine egne kjøretøy til Bjørndalssletta, UiA, Bryggeritomta/Grim og Vesterveien/Kolsdalen, og enkelt bytte til minibuss der. Så vil minibussen bringe dem dit de skal på ei rute som bestemmes der og da ut fra passasjerenes ønsker.

Jeg har skrevet om dette før. Men jeg gjentar det, for jeg mener det er på høy tid å komme videre fra et konsept for 2030 for transport og kollektivløsninger. Det er bare seks år til 2030. 2040 kan gi helt andre muligheter, og trenger helt ny planlegging. Og langsiktig disponering av Bryggeritomta bør ikke fastlegges før transportplanen er på plass.