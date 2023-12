Legene flytter før en eventuell sammenslåing, så det blir ikke opp til Søgne kommune å nekte noen. Det må faktisk Kristiansand kommune gjøre, og der tror jeg neppe man får noe flertall for å nekte dem. Flertallet for å beholde storkommunen for å sikre forsvarlig drift, er nemlig ganske stort i Kristiansand.

Det må være grenseløst flaut å stå i den situasjonen; man har brukt nærhet til tjenester som det store argumentet for å kreve Søgne tilbake, men får man Søgne tilbake så forsvinner tjenestene som man i dag fremdeles har nærhet til. Når man legger til at noen av reverseringsforkjemperne som forbannet bruk av teknologi og fjernløsninger når de ble brukt av Kristiansand, har begynt å løfte disse frem som en løsning for et gjenoppstått Søgne, så blir det hele egentlig en stor farse.

Nå begynner det å bli såpass mange negative konsekvenser for innbyggerne ved en eventuell sammenslåing, og mange av de konsekvensene er nøyaktig det motsatte av det reverseringslobbyen har drevet og lovet at skal skje. Var det meg ville jeg gitt meg mens leken var god, og ydmykelsen ikke var så enorm som den kan bli om man får Søgne tilbake, men ender opp med å rasere tjenestetilbudet fordi man på død og liv måtte ut av storkommunen, koste hva det koste vil.