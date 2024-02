Men at KRS Topphåndball tok bronsemedalje, og var så nære finalen etter å ha vært «et kast unna» å slå ut Elverum, i en sesong med mye motgang, er vanvittig sterkt og gledelig. Byen vår kan nå kalle seg landets håndballhovedstad.

Når vi så vet at man presterer dette, uten at man har en hall som er egnet til topphåndball, blir prestasjonene enda større. I første omgang må derfor byen bevilge de få kronene som må til for å «justere» banen i Aquarama. Deretter må kommunen, sammen med Cultiva, fylkeskommunen, UiA og klubbene sette seg ned for å planlegge bygging av håndballhall som oppfyller kravene som stilles til en sånn.

Hvis ikke en skikkelig håndballhall kommer på plass, vil Vipers «dø ut», og KRS Topphåndball vil ikke få mulighet til å slåss med de aller beste. Sånn som det er i Aquarama, hvor frivillige må jobbe i timesvis både før og etter kampene, hvor det er trøblete å yte god service til publikum, og hvor det ikke er plass til mer enn to tusen tilskuere, vil det alltid være begrensninger.

Så hvis vi ønsker topphåndball i byen vår, må noe skje. Og husk for all del at toppidrett avler breddeidrett og omvendt. Derfor ønsker vi at barn og unge skal få forbilder, som for eksempel Anna Vyakhireva og Katrine Lunde.