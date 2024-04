150.000 flere er i jobb etter at Støre-regjeringen tiltrådte, 130.000 er i privat sektor. Det er rekordinvesteringer i fastlandsøkonomien og store deler av næringslivet har gode overskudd. De politiske rammevilkårene bidrar til at det skapes verdier i næringene og for fellesskapet.

Dette får folk i arbeid. Det er bra! Jobben gir trygghet slik at enkeltpersoner og familier kan leve frie, selvstendige liv, de kan forsørge seg selv og blir en del av et fellesskap som skaper trygghet for morgendagen og tro på framtida.

Til tross for urolige og krevende tider i Europa med krig og strømkrise, vil Ap utvikle velferdsstaten. Det er ikke bra når folk strever med økonomien selv om de har jobb. Det er ikke bra at høye strømpriser gir folk økonomiske bekymringer.

Vi vil at folk skal få bedre råd. Og på under to år har regjeringen gjort mange endringer. Det er innført sosial støtteordning for strøm, barnehageprisene er redusert til historisk lavt nivå, gratis halvdags SFO for barn fra 1. til 3. klasse er innført, skattesystemet er endret. De med mest betaler mer skatt og de med minst får mer igjen. Minstepensjonister har fått mer, og uføretrygdens minstesatser økes fra 1. juli. Studiestøtten økes og barnetrygden har økt med mer enn 40 prosent, mest til enslige forsørgere.

Fordi vi prioriterer å utvikle velferdsstaten, sørge for rettferdig fordeling og styrke folks muligheter til ha en lønn å leve av, får vi det til. Trygghet for arbeid gir trygghet for folk. Men fremdeles er det for mange som ønsker å jobbe som ikke har en jobb å gå til. Derfor vil vi fortsette arbeidet gjennom praktisk politikk og samlende løsninger med å inkludere flere i arbeidslivet, sikre at de som ikke kan jobbe får gode fellesskap å leve livene sine i. Vi får til mer sammen enn hver for oss.