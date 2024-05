På toppen av det hele blir det mange ting å tenke på når man er i en situasjon der man kanskje har mer enn nok med å forholde seg til at man faktisk har mistet noen. Det er også en kostbar affære, det med begravelse/bisettelse, gravstein, minnesamvær osv.

Samfunnet pålegger, i følge gravferdsloven, at alle må gravlegges eller kremeres i kiste. I og med at man pålegges dette, burde ikke da samfunnet stille opp økonomisk for selve kista og evt kremasjonsavgift? Det bør være et minstekrav! (Ingen mening i at pårørende belastes med kr 7000 i kremasjonsavgift, mens en kistegrav er gratis i hjemkommunen). Det er kostbart å stadig utvide kirkegårdene og vedlikeholde disse, og da bør man ikke straffes økonomisk om man velger kremasjon.

For flere tiår siden dekket det offentlige utgiftene til begravelse/bisettelse. Samfunnet fjernet mer og mer av gravferdsstøtten, og i 2003 fikk Bondevik-regjeringen flertall på Stortinget for å fjerne siste rest av støtten. Det er ingen politisk interesse for å gjeninnføre gravferdsstøtten, bortsett fra de aller minste partiene, som heller ikke er representert på Stortinget. I dag er det behovsprøvd gravferdsstøtte, som veldig få får innvilget og som etter min mening mange ganger slår urettferdig ut. Det minste det offentlige burde bidra med er full støtte til kremasjonsavgift og til kiste, som man altså er pålagt å benytte. Dette burde bli en valgkampsak før neste års stortingsvalg.