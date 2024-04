Karen Kristine Blågestad skriver i sin kommentarartikkel om Vil du gå i krigen med – norsk ungdom?: «Vi øker forsvarsbudsjettet og forbereder oss på krig. Men hvem skal egentlig gå i krigen? Han kidden foran pc`en i kjelleren? Eller hun som jåler seg på tiktok?» om den sørgelige forsvarsevnen blant dagens ungdom.

Utgangspunktet er forslaget fra Stavanger Arbeiderparti om verneplikt eller samfunnstjeneste for alle norske ungdommer, men så dynges det på med hvor slappe og giddelause norsk ungdom er og hvor mange tullediagnoser de har. Endometriose! Cøliaki! Overvekt! 25 prosent blir diskvalifisert på grunn av helseopplysningene de selv oppgir, og i Sverige og Danmark er det over halvparten. Og det er altså ungdommenes feil.

Det er Forsvaret selv som spør etter de helseopplysningene og som bestemmer hva som diskvalifiserer fra å i det hele tatt bli kalt inn til sesjon. Forsvaret har begrenset med plasser, og derfor har de luksusen å velge bort de som trenger et minimum av tilrettelegging. Å kritisere ungdommen for det er som å kritisere 97 prosent av søkerne til medisin for å være slappe og dumme fordi de ikke får studieplass.

Når det gjelder de som Forsvaret ikke har funnet plass til: Hvorfor skal de gjøre «finne-på»-arbeid for «fellesskapet» i ett år? Kutter ikke regjeringen nå masse tilleggspoeng for å få ungdom fortere inn i studier og ut i jobb? Kommer de ikke til å gjøre en bedre innsats i sine valgte yrker enn som underbetalt sivilarbeider på eldresenter?

Jeg synes dette var gøyalt formulert, men veldig lite gjennomtenkt kommentarartikkel som retter baker for smed. Ungdommen fortjener bedre.